Demonstrationsanlage für Cell Impact Forming(TM) wird in Japan installiert

Stockholm (ots/PRNewswire) - Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI) wird in

Zusammenarbeit mit dem führenden japanischen Automobilzulieferer F.C.C. Co.,

Ltd. eine Demonstrationsanlage für die Cell Impact Forming(TM) Durchflussplatten

in Japan errichten.



Seit mehreren Jahren führt Cell Impact Kundenentwicklungsprojekte für

Durchflussplatten in Japan durch, einem bedeutenden Markt für Brennstoffzellen

und Elektrolysegeräte. Der japanische Markt ist auch einer der anspruchsvollsten

Märkte der Welt, der eine langfristige Perspektive und systematische Arbeit

erfordert, um erfolgreich zu sein. Vor diesem Hintergrund wurde Anfang 2021 die

Cell Impact Japan Inc. gegründet, um sich besser auf die Marktanforderungen

einzustellen und die Marketingkapazitäten des Unternehmens zu stärken.