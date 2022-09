Volkswagen weist im Greenpeace-Prozess Schuld am Klimawandel von sich

Hamburg (ots) - Der Volkswagenkonzern hat eine Schuld am Klimawandel und dessen

Auswirkungen auf die Felder eines Landwirts in Ostwestfalen von sich gewiesen.

"Eine verlässliche Zuordnung konkreter lokaler Wetterphänomene zum Klimawandel"

sei nicht möglich, schreiben die Anwälte in einer Erwiderung auf die von

Greenpeace unterstützte Klage. Die Klageerwiderung liegt dem SWR und der

Wochenzeitung DIE ZEIT vor. Letztlich beschreibe der Landwirt nur die

allgemeinen großräumigen Folgen des Klimawandels, argumentieren Volkswagens

Anwälte darin. "Wann dem Kläger wodurch und wie eine konkrete Beeinträchtigung

droht, bleibt völlig offen."



Der geschäftsführende Vorstand von Greenpeace, Martin Kaiser, kritisiert den

Auto-Konzern scharf: "VW greift ganz tief in den Giftschrank der

Klimawandelleugnung", sagt Kaiser der ZEIT und dem SWR. Die Anwälte des Konzerns

verdrehten "bewusst wissenschaftliche Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen

Wetterextremen wie Dürren und dem menschengemachten CO2-Ausstoß."