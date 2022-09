Der Absatz von Segway-Ninebots intelligenten elektrischen Zweirädern übersteigt 1 Mio. Einheiten in 2 Jahren

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Nach Abschluss der Produktion von 10

Millionen Elektro-Tretrollern in diesem April feierte Segway-Ninebot am 29.

August einen weiteren Meilenstein - den Verkauf von einer Million

Elektrorollern/Mopeds in China.



"Wir haben es geschafft, in nur 2 Jahren von Null auf eine Million Einheiten zu

kommen, nachdem wir in den Markt für elektrische Zweiräder eingestiegen sind.

Seitdem haben wir das höchste Wachstum bei den Verkäufen von Premium-E-Scootern

und E-Mopeds erzielt", so He Feilong, Präsident der Segway-Ninebot China

Business Division im Werk Changzhou.