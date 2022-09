Cruelty Free Europe EU-Bürger fordern Ende der Tierversuche

Brüssel (ots/PRNewswire) - Rekordverdächtige europäische Bürgerinitiative

erreicht über eine Million Unterschriften



Zum zweiten Mal haben über eine Million Bürger in der Europäischen Union laut

und deutlich klar gemacht, dass Tierversuche beendet werden müssen.



Über zehn Millionen Tiere - unter anderem Katzen, Hunde, Kaninchen und Mäuse -

fristen jedes Jahr ein qualvolles Dasein in Forschungs- und Versuchslabors in

ganz Europa. Jetzt fordern die Bürger Europas ein Ende der grausamen

Tierversuche für Kosmetika und Chemikalien sowie einen ehrgeizigen Plan zur

Beendigung aller Tierversuche.