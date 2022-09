Das 15. Pujiang Innovationsforum fand in Shanghai statt

Shanghai, China (ots/PRNewswire) - Das 15. Pujiang Innovationsforum 2022 wurde

am 27. August in Chinas Finanzzentrum Shanghai eröffnet. Unter dem Motto "Low

Carbon: A New Mission for Global Innovation" wird sich das Forum darauf

konzentrieren, die kohlenstoffarme Entwicklung durch technologische Innovation

zu unterstützen, ein solides wirtschaftliches und technologisches System für

eine grüne, kohlenstoffarme und kreislauforientierte Entwicklung zu schaffen und

die globale Zusammenarbeit im Bereich der kohlenstoffarmen Technologie zu

vertiefen, um gemeinsam einen neuen Plan für die globale nachhaltige Entwicklung

zu entwerfen.



In diesem Jahr nahmen nach Angaben des Shanghai Center for Pujiang Innovation

Forum mehr als 230 Experten von internationalen Organisationen,

Spitzenuniversitäten, wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen, Think Tanks,

Unternehmen und mehr als 40 Akademiker aus fast 30 Ländern und Regionen online

und offline an der Veranstaltung teil.