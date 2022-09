Yangtze River Culture Festival 2022 beginnt in Zhangjiagang

Zhangjiagang, China (ots/PRNewswire) - Das Yangtze River Culture Festival 2022

hat am 27. August in Zhangjiagang, einer Hafenstadt in der ostchinesischen

Provinz Jiangsu, begonnen und läuft noch bis Oktober. Nach Angaben des

Organisationskomitees des Yangtze River Culture Festival ist das jährliche

Treffen zu einer Tradition für Künstler, Wissenschaftler und Bewahrer des

immateriellen Kulturerbes im Jangtse-Becken geworden. Da die Veranstaltung nun

schon 19 Jahre in Folge stattfindet, stellt sich die Frage, warum die kleine

Stadt so viel Einfluss auf die gesamte Jangtse-Region hat.



Der Hauptstrom des Jangtse hat 181 Biegungen von mehr als 90 Grad, und die

letzte bildet die Zhangjiagang-Bucht. Heute ist hier ein malerischer

Aussichtspunkt, an dem man auf den Fluss schauen und in Erinnerungen schwelgen

kann. Nicht weit entfernt befindet sich die Shanghai-Suzhou-Nantong Yangtze

River Bridge, die 2020 in Betrieb genommen wurde und auf der

Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Shanghai und dem nördlichen Jiangsu verkehren.

Auf der Brücke können die Menschen den herrlichen Fluss und die Skyline der

Stadt am Flussufer besonders genießen.