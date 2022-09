Achte Guangzhou Annual Investment Conference China und erstes Global Unicorn CEO Forum eröffnet

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 30. August fanden in Guangzhou die achteGuangzhou Annual Investment Conference China und das erste Global Unicorn CEOForum statt. Die Veranstaltung mit über 700 Vertretern aus Wirtschaft undInstitutionen sowie Unternehmern und Innovatoren aus allen sozialen Bereichenzog auch eine Vielzahl von Unternehmen aus 45 Ländern und Regionen an, vonFortune Global 500-Unternehmen und zentralen chinesischen Staatsunternehmen überBranchenführer bis hin zu so genannten Einhörnern. Dies deutet darauf hin, dassdie meisten global tätigen Unternehmen trotz der weltweiten Marktunsicherheitenweiterhin zuversichtlich in die südchinesische Stadt und ihre Zukunftinvestieren.Um dem Motto "Investieren in Guangzhou ist eine Investition in die Zukunft" vollund ganz gerecht zu werden, umfasste die Jahreskonferenz eine Hauptversammlungund 20 parallele Sitzungen sowie neun Sitzungen in Übersee, die in Ländern wieden USA (Silicon Valley), Deutschland (Berlin), Japan (Tokio) sowie Singapurstattfanden. Unternehmer aus der ganzen Welt waren dazu eingeladen, überGeschäftsmöglichkeiten und nachhaltige Entwicklung zu diskutieren. Nach Angabendes städtischen Handelsbüros von Guangzhou wurden auf der Veranstaltungzahlreiche Großprojekte von 355 Investoren aus 20 Ländern und Regionenunterzeichnet. Dies wird Guangzhous strategisch aufstrebenden Industrien wie derfortschrittlichen Fertigung, der Automobilindustrie, der Informationstechnologieder nächsten Generation, dem modernen Handel und der neuen Energie einen Schubverleihen.Als Kernstück der Greater Bay Area (GBA) Guangdong-Hongkong-Macao stehtGuangzhou für Offenheit und Integration, fördert ein solides, effizientesGeschäftsklima und verfügt über eine vollwertige Industrie. DieseVoraussetzungen sind der Grund dafür, dass viele große multinationaleUnternehmen massiv in das Land investiert haben. Neben einem günstigen Umfeldfür Unternehmen, Forschung und Entwicklung (F&E), einer soliden Grundlage fürdie Biomedizin und einer Vielzahl von Universitäten und medizinischenEinrichtungen sei die Stadt ein Anziehungspunkt für Unternehmen, die sich derpharmazeutischen F&E und Innovation verschrieben haben, so Leon Wang, ExecutiveVice President International und China President des BiopharmaunternehmensAstraZeneca.China sei inzwischen zu einem der drei wichtigsten weltweiten Märkte für dasGeschäftswachstum von Unilever geworden, erklärte Frank Qu, Leiter von UnileverChina. Der Konsumgüterriese hat kürzlich seine erste Produktionsstätte für ein