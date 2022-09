Vanadium Resources befindet sich im Endspurt. Ende September will das australische Unternehmen die endgültige Machbarkeitsstudie, die definitive feasibility study (DFS), für sein Vanadium-Projekt Steelpoortdrift im südafrikanischen Bushkov-Komplex vorlegen. In der Studie werden die wichtigsten technischen und wirtschaftlichen Rahmendaten für den Bau und den Betrieb des Bergwerks enthalten sein. Vanadium Resources bestätigte nun, dass man zeitlich wie kostenseitig für die Studie im Plan liege und diese am Ende des dritten Quartals veröffentlichen möchte.

Genauso wichtig wie die Machbarkeitsstudie ist die nötige Finanzierung des Baus der Mine. In der Regel findet dies mittels einer Mischung aus Fremdmitteln, sprich Bankkrediten, und Eigenkapital statt. Allerdings überwiegt meistens der Kreditanteil deutlich, um eine zu starke Verwässerung der Aktionäre zu verhindern. Für die Finanzierung hat Vanadium Resources nun HCF International Advisors als Berater gewinnen können. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich der strukturierten Finanzierungen und der Beschaffung von Kapital für den Bergbau. Laut Unternehmensangaben konnte HCF International Advisors seit dem Jahr 2003 über 12 Milliarden US-Dollar für Projektfinanzierungen bei Investoren und Kreditgebern einwerben. Die Kosten für die Beratung dürften dabei im überschaubaren Rahmen bleiben, denn ein Teil der Honorare wird in Form von Aktien bezahlt.

Laut Jurie Wessels, dem Vorstandschef von Vanadium Resources, soll HCF International Advisors somit schon vor Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie das Thema Finanzierung angehen. Denn die groben Rahmendaten für den Bau und Betrieb der Mine stünden aufgrund im Juni 2021 veröffentlichten Vormachbarkeitsstudie (Pre feasibility study) bereits fest. So rechnet Wessels mit einem Nettinventarwert des Projekts (Net present value) von 1,2 Milliarden US-Dollar nach Steuern. Zum Vergleich: Vanadium Resources kommt als Projektentwickler derzeit lediglich auf einen Börsenwert von umgerechnet etwa 25 Mio. Euro. Spannend wird sein, inwiefern sich die weiteren Daten verändern werden. So geht Vanadium Resources bei einem geplanten Minenleben von 27 Jahren von Investitionskosten in Höhe von etwa 200 Mio. US-Dollar aus. Jährlich soll Steelpoortdrift einen Free Cashflow von 139 Mio. US-Dollar erwirtschaften. Bei den Produktionskosten rechnet Vanadium Resources mit 3,08 US-Dollar je Pfund Vanadium. Der Marktpreis liegt derzeit bei 7,30 US-Dollar je Pfund. Somit hätte man auch jede Menge Puffer, falls die Preise einmal zurückgehen sollten.