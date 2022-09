Revival Gold informiert über den aktuellen Stand verschiedener Konzessionsvereinbarungen

Toronto, Ontario - 31. August 2022 - Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) („Revival Gold“ oder das „Unternehmen“ - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold ...) freut sich, über den aktuellen Stand der Vereinbarungen zum Erwerb bestimmter Konzessionsbeteiligungen am Goldprojekt Beartrack-Arnett („Beartrack-Arnett“) im Lemhi County im US-Bundesstaat Idaho zu berichten.

Konzessionsgebiet Beartrack

Am 30. August 2022 hat Revival Gold eine abgeänderte und neu verfasste Aktienkaufvereinbarung und Explorationsvereinbarung mit der Meridian Gold Company („Meridian“) (einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Yamana Gold Inc.) unterzeichnet. Darin vereinbaren Revival Gold und Meridian, den Zeitraum, innerhalb dem Revival Gold die Earn-in-Verpflichtungen für den Erwerb von Meridian Beartrack Co. (Eigentümer des Konzessionsgebiets Beartrack und der dazugehörigen Infrastruktur) zu erfüllen hat, um zwei Jahre bis zum 29. September 2024 zu verlängern. In Verbindung mit dieser Fristverlängerung hat sich Revival Gold verpflichtet, bestimmte Betriebs- und Verwaltungskosten (diese sogenannten „O&M“-Kosten belaufen sich auf rund 850.000 USD jährlich, einschließlich einer Bürgschaft für den Standort) weiterhin zu übernehmen und die erforderlichen Earn-in-Explorationsaufwendungen bei Beartrack von 10 Millionen USD auf 15 Millionen USD zu erhöhen (davon waren per 30. Juni 2022 bereits rund 12 Millionen USD aufgewendet worden).

Die Infrastruktureinrichtungen im Konzessionsgebiet Beartrack haben einen geschätzten Wert von 40-50 Millionen Dollar und hier lagert auch der Großteil der Mineralressourcen des Goldprojekts Beartrack-Arnett. Mit dem Abschluss der Übernahme von Meridian Beartrack Co. (die „Übernahme“) geht die Verantwortung für die Standortbürgschaft auf Revival Gold über. Der aktuelle Nennwert der Bürgschaft für den Standort Beartrack beträgt 10,2 Millionen Dollar. Revival Gold ist außerdem verpflichtet, nach dem dritten Jahrestag der Übernahme eine Nettoertragsbeteiligung (Net Smelter Return/„NSR“) von 1 %, eine zusätzliche NSR-Lizenzgebühr von 0,5 % (endet, wenn sich die Zahlungen der zusätzlichen Lizenzgebühr auf insgesamt 2 Millionen Dollar belaufen) und einen Betrag, der entweder 6 Dollar pro Feinunze bezogen auf die gesamten Goldmineralressourcen oder 15 Dollar pro Feinunze bezogen auf die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Goldmineralreserven entspricht (es gilt der jeweils höhere Betrag), zu entrichten.