Tineco stellt auf der IFA 2022 drei neue intelligente Haushaltsgeräte vor

Tineco wird zum ersten Mal an der IFA teilnehmen und einen Nass-/Trockensauger der nächsten Generation, einen Fleckenreiniger mit freihändigem Spot-Modus und einen Toaster mit Touchscreen vorstellen.

BERLIN, 1. September 2022 /PRNewswire/ -- Tineco, der führende Anbieter von Bodenpflege- und Smart-Home-Geräten, wird auf der 62. Internationalen Funkausstellung (IFA) drei neue Smart-Home-Geräte vorstellen: den Polsterreiniger CARPET ONE Spot, den Nass-/Trockensauger FLOOR ONE S7 PRO und den intelligenten Toaster TOASTY ONE. Tineco stellt diese und andere Produkte auf der IFA in Halle 7.1A, Stand 107 vor.