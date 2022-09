Vor einigen Wochen sorgte Elon Musk mal wieder für Bewegung an den Märkten. Doch diesmal schob er nicht den Kurs seines Autokonzerns Tesla an, sondern die Preise für Aktien von Lithium-Herstellern und -Explorern. Denn, so der Multi-Unternehmer, Lithium sei die „Lizenz zum Gelddrucken“. Mit Fakten untermauerte der wohl erfolgreichste Nutzer von Twitter die per Zwitschern vorgetragene Aussage nicht. Doch es reichte, um die Kurse vieler Lithiumfirmen wieder kräftig anzuschieben.

Für die Fakten sind in diesem Metier andere zuständig und in diesem sehr heißen Sommer sind weiterhin die Batteriemetalle das Nonplusultra an den Rohstoffmärkten. Auf der PDAC in Toronto im Juni, der größten Mining-Messe Kanadas, hatten etliche Panels zum Thema Lithium die Konferenzräume bis auf den letzten Platz gefüllt. Doch auch auf der anderen Seite des Pazifiks, in Australien, dem nach Kanada zweitwichtigsten Land für den Abbau von Metallen, sind die Rohstoffe für die Elektroauto- / Batterieindustrie das mit Abstand heißeste Thema.

Dort trafen sich Anfang August fast 3.000 professionelle Investoren und Vertreter von Rohstofffirmen. Im Fokus stand dabei einmal mehr BHP, der größte Rohstoffproduzent der Welt. Das britisch-australische Unternehmen ist bekannt für seine starke Analyse-Abteilung und die Rohstoffwelt hört genau zu, wenn der Milliardenkonzern seine Prognosen veröffentlicht. Auf den Lithium-Markt sieht BHP rosige Zeiten zukommen. So rechnet das Unternehmen mit einem Anteil von Elektroautos an neu verkauften Pkw für 2030 mit 60 Prozent und für 2040 mit 90 Prozent. Im Umkehrschluss heißt das: Es wird deutlich mehr Kupfer, Graphit, Nickel und Lithium benötigt, als heute abgebaut wird. Nach Schätzungen benötigt eine Elektroautobatterie etwa 5 bis 10 Kilogramm Lithium. Die Deutsche Rohstoffagentur aus Berlin schätzt, dass sich die Lithium-Nachfrage bis 2030 auf rund 200.000 Tonnen pro Jahr vervielfachen wird.