TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Konjunktursorgen haben die Investoren an den Börsen Asiens auch am Donnerstag verunsichert. Die Rede des US-Notenbankchef Jerome Powell vergangenen Freitag auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole wirke immer noch nach, erklärten die Marktexperten der Commerzbank Charlie Lay und Brandon Yu Sheng Tan. So hatte Powell der Inflationsbekämpfung höchste Priorität eingeräumt, auch wenn diese Bremsspuren in der Konjunkturentwicklung hinterlassen könnte. Denn: eine dauerhaft hohe Inflation wäre noch gefährlicher.

Die Äußerungen von Powell seien nun am Mittwoch durch die Präsidentin der regionalen Notenbank von Cleveland, Loretta Mester, untermauert worden, erklärten die Commerzbank-Experten weiter. Sie rechne mit einem Anstieg des Leitzinses auf mehr als 4 Prozent früh im kommenden Jahr und habe betont, dass die Fed die Zinsen im weiteren Verlauf des Jahres 2023 wohl nicht senken werde.