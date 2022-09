Während Europa (mit Ausnahme von Deutschland) und Nordamerika einen massiven Ausbau ihrer Kernkraftflotte planen (vor allem mit so genannten Small Modular Reactors (SMRs), also klein skalierten modularen Einheiten, die ähnlich wie die Reaktoren in Atom-U-Booten aufgebaut sind und bereits in Sibirien im Einsatz sind), hielt sich Japan nach Fukushima merklich zurück in Sachen Atomkraft. Bis jetzt. Denn vor wenigen Tagen ließ die japanische Regierung verlautbaren, dass man die Laufzeiten der aktuellen Reaktoren von 40 auf 60 Jahre verlängern will, sofern diese Sicherheitsverbesserungen vornehmen lassen. 17 von 33 laufenden Reaktoren haben diese Verbesserungen bereits vorgenommen und erfüllen die strengen Auflagen. Weitere Reaktoren sollen folgen. Außerdem versucht man weitere der aktuell 27 stillgelegten Reaktoren wieder ans Netz zu nehmen. Zudem sind zwei Reaktoren aktuell in Bau befindlich. Doch Japan setzt noch einen drauf. Die Regierung will nach eigenen Angaben die Entwicklung und den Bau von Reaktoren der nächsten Generation jetzt massiv forcieren. Ziel ist es, 2030 etwa 20% der Energieversorgung aus der Atomkraft zu gewinnen. Weltweit laufen aktuell 438 Reaktoren, während sich 56 in Bau befinden.

Mehrere Staaten bzw. Staatenbünde haben die Kernkraft zuletzt als „Grüne Technologie“ eingestuft und massive Investitionen in diesen Bereich angekündigt. Die Sanktionen des Westens gegen Russland, das die weltweit größten Anreicherungskapazitäten besitzt, dürften in Kürze zu steigenden Preisen für westliche Kernkraftbetreiber führen. Davon profitieren in erster Linie Uran-Unternehmen, die ihre Minenprojekte in westlichen Jurisdiktionen haben.