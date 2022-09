Wirtschaft Wirtschaft fürchtet Wohlstandsverluste in "unvorstellbarem Ausmaß"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft hat ernüchtert und alarmiert auf die Ergebnisse der Klausur der Bundesregierung in Meseberg reagiert. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" warnte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Peter Adrian, vor "Wohlstandsverlusten in bislang unvorstellbarem Ausmaß".



Er fügte hinzu: "Die Krise ist da und verschärft sich mit enormem Tempo." So hätten sich die Strompreise am Terminmarkt verzwanzigfacht. "Das ist für viele Unternehmen geradezu dramatisch", so Adrian.