Ähnlich wie am Dienstag startete auch der Mittwoch recht stabil und konnte in der Vorbörse bereits die 13.050 ansteuern. Damit hatten wir ein neues potenzielles Gap zum Vortag von diesmal sogar 90 Punkten vor Augen und auch gleich als erste Tradingidee im Fokus.

Mit dem Xetra-Start drehte die vorbörsliche Stimmung. Das Unterschreiten der psychologischen 13.000 war für viele Marktteilnehmer dann der Trigger, weitere Verkäufe einzuleiten. Sehr zügig wurde das neue Gap geschlossen und der Kurs fiel unter das Nachttief. Eine erste Stabilisierung setzte zwar auf dem Level von 12.900 Punkte ein, konnte aber mit den Daten zur EU-Inflation um 11.00 Uhr nicht mehr gehalten werden.

Über die Mittagszeit kamen parallel zur Meldung der Bundesregierung über ein weiteres Hilfspaket in Höhe von 40 Milliarden Euro neue Käufe in den Markt. Der DAX erholte sich bis zum Vortagesschluss und sogar wenige Punkte darüber, erreichte die 13.000 aber nicht mehr. Es fehlten rund 20 Punkte zum Start der Wall Street, um die 13.000 wieder auf dem Kurszettel abzubilden.

Im Zuge weiterer Abgaben in den USA fiel dann der Index auf 12.900 und damit auch auf die morgendliche erste kleine Unterstützung zum zweiten Mal zurück. Es blieb bis zum Handelsende bei einem Minus von einem Prozent und einem Schlusskurs knapp über den Tagestiefs.

Diese schnellen Richtungsänderungen habe ich Dir hier für die bisherigen Handelstage der Woche einmal farblich gekennzeichnet:

20220831 DAX Xetra Wochenverlauf

Die Daten der Daten der Börse Frankfurt findest Du hier:

2022-08-31 DAX Boerse Frankfurt

Interessant war hierbei, dass eine Porsche nach drei Tagen im Gewinn nun auch schwächelte und sogar der Wert mit den größten Verlusten am Mittwoch war:

2022-08-31 DAX-Aktien Heatmap

Die Stimmung blieb aber insgesamt neutral, wie der Fear and Greed Index aufzeigt:

2022-09-01 Fear and Greed Index

Trading-Ideen zur Monatsstart

Nachdem wir gestern dieses Chartbild besprochen hatten (Rückblick):

20220830 DAX Xetra mittelfristig

Zieht sich der Trend weiter nach unten. In der Vorbörse notieren wir deutlich tiefer und haben damit zwei Abwärtstrends im kurzfristigen Zeitrahmen im Blick:

20220901 DAX Vorboerse

Mir stellt sich bei den Tiefs die Frage, ob hierbei die Wochentiefs vom Montag direkt angesteuert und als Unterstützung herhalten:

20220901 DAX Endloskontrakt mittelfrist

Halten diese Tiefs nicht, stehen die Jahrestiefs aus dem Juni in Blickweite. Immerhin wäre dies "nur" ein weitere Abschwung von zwei Prozent im DAX oder noch so ein Tag, wie der vergangene Freitag:

20220831 DAX Xetra Augustverlauf

Auf die Statistik bin ich ausführlicher im Video eingegangen. Sie spricht nicht für ein Investment zum Septemberstart:

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Interessant ist dabei vielleicht der Blick auf Dividenden, die Aktien letztlich auch attraktiv machen:

2022-09-01 Dividenden

Heute erwarten uns noch diese Quartalszahlen vor dem Start der Wall Street:

20220901 Earnings

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es ebenfalls.

Direkt zum Handelsstart erhalten wir die Einzelhandelsumsätze aus Deutschland und 9.55 Uhr den S&P Global Einkaufsmanagerindex. Dieser wird später für die EU und am Nachmittag für die USA vermeldet.

Zudem steht 11.00 Uhr die EU-Arbeitslosenquote an und wie jeden Donnerstag der Blick auf die US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung.

16.00 Uhr dürfte noch der ISM Index für das verarbeitende Gewerbe für den Markt von Interesse sein und vor dem Wall Street Schluss die Fahrzeugverkäufe in den USA.

Alle Termine siehst Du hier im Detail:

2022-09-01 Wirtschaftsdaten

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart schon einmal viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust.

Dein Andreas Bernstein

