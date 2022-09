Die Aktie des Kochboxenversenders ist seit ihrem Aufstieg in den DAX um gut 70 Prozent gefallen. Der CEO musste seine Ziele für das laufende Jahr eindampfen. Am 5. September wird auch über das Schicksal von HelloFresh bezüglich des Verbleibs im DAX entschieden. Im übergeordneten Bild konnte die Magic Number von 100 Euro mehrmals getestet, aber nie überschritten werden. Ende November 2021 begann der Abstieg des Kurses von 97,20 Euro auf das partielle Tief bei 23,86 Euro am gestrigen Handelstag. Der Abwärtstrend ist weiter intakt. Dabei wird gerade mit der Kernunterstützung bei 24,43 Euro gerungen. Im Falle eines nachhaltigen Durchbruchs könnte sich der Kurs auch beim Support in Höhe von 16,33 Euro einpendeln. Bis in das Jahr 2024 ist beim Gewinn pro Aktie ein Zuwachs von 103 Prozent geplant. Kann dieser Plan umgesetzt werden, ergäbe dies ein erwartetes KGV 2024 von aktuell 11,81. Die Marktteilnehmer rechnen damit, dass sich das Gewinnwachstum in zwei Jahren abflacht.

HelloFresh SE (Tageschart in Euro) Tendenz: