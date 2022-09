Die TOP Meinungsmacher der E-Health-Branche

Hamburg (ots) - +++ Die Kommunikationsberatung The Medical Network zeichnet

erstmals die zehn Key Opinion Leader der E-Health-Branche mit dem "TOP

Meinungsmacher"-Siegel aus +++ Die Gewinner mit 95 von 100 möglichen Punkten

sind Ada Health, AMBOSS und Oviva. Es folgen sieben Unternehmen mit je 90

Punkten +++



Welche Unternehmen lenken den öffentlichen Diskurs in der E-Health-Branche? Wer

hat die stärksten Stimmen in seinen Reihen und wo hören andere genau hin? Die

Kommunikationsberatung The Medical Network hat durch eine Datenerhebung die TOP

Meinungsmacher identifiziert und vergibt erstmals das gleichnamige Siegel an

Digital-Health-Unternehmen, die es auf einen der ersten zehn Plätze geschafft

haben.