Core One implementiert kommerzielle Vertriebsstrategie für sein revolutionäres biosynthetisches Psilocybin in API-Qualität

Vancouver, British Columbia, Kanada - 1. September 2022 - Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTCQB: CLABF), (FWB: LD6, WKN: A3CSSU) (das „Unternehmen“ oder „Core One“) gibt bekannt, dass es mit der Implementierung seiner kommerziellen Vertriebsstrategie für sein proprietäres biosynthetisches API-Psilocybin-Produkt begonnen hat.

Die kommerzielle Vertriebsstrategie des Unternehmens ist eine Roadmap, die darauf ausgerichtet ist, durch die Akquise und Bindung neuer Kunden zuverlässige, langfristige Umsätze für das Unternehmen zu sichern und sich gleichzeitig auf die Schaffung wichtiger Chancen und Beziehungen zu konzentrieren, die die Wertschöpfung für das Unternehmen und seine Aktionäre steigern werden.

Die Handelsvertreter des Unternehmens haben Kontakt zu mehreren Pharmaunternehmen sowie zu größeren börsennotierten Psychedelika-Unternehmen aufgenommen, die Psilocybin für Studien und Arzneimittelprüfungen benötigen oder Interesse an der psychedelischen Forschung gezeigt haben. Die Handelsvertreter des Unternehmens haben sich auch an zahlreiche medizinische Kliniken, die Psychedelika anwenden, gewendet sowie an Organisationen, die psychedelische Forschungsinitiativen durchführen, und an medizinische Fachkräfte, die sich auf die zugelassene Behandlung von Patienten mit Psychedelika konzentrieren.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Psychedelika-basierten Therapien und Arzneimitteln in Kanada und weltweit strebt Core One danach, sich zum bevorzugten Anbieter von Psilocybin in pharmazeutischer Qualität für Anwender im gesamten Spektrum der medizinischen Psychedelika zu entwickeln.

„Unser kosteneffizientes biosynthetisches API-Psilocybin findet großes Interesse bei Unternehmen und Forschungsgruppen, die auf der Suche nach einer Psilocybin-Quelle sind. Ich glaube, dass Core One einer der Marktführer bei der Versorgung mit Psilocybin werden wird, da es eins der ersten Unternehmen ist, das mit einem Wirkstoff in API-Qualität sowie anderen Wettbewerbsvorteilen des Unternehmens den Markt betritt“, sagte Joel Shacker, CEO von Core One.

Über Core One Labs Inc.

Core One Labs ist ein Life-Sciences-Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Markteinführung von psychedelischen Arzneimitteln durch die Entwicklung und Produktion von psychedelischen Wirkstoffen, die Weiterentwicklung psychedelisch unterstützter Behandlungen und die Integration neuer Technologien für die Verabreichung von Medikamenten konzentriert.