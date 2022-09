Bauzinsen stiegen im August um mehr als 20 Prozent (FOTO)

München (ots) - Die Bauzinsen schwanken auch in der zweiten Jahreshälfte. Seit

Mitte August steigen die Zinsen für zehnjährige Baufinanzierungen wieder an. Vom

vorläufigen Tief im August von 2,31 Prozent haben sich die Finanzierungskosten

um 20,78 Prozent auf 2,79 Prozent verteuert.



"Die Zinsen steigen wieder stark an" , sagt Ingo Foitzik, Geschäftsführer

Baufinanzierung bei CHECK24. "Wir nähern uns den Höchstständen von über drei

Prozent aus dem Juni. Die durchschnittlichen Finanzierungssummen sind in den

vergangenen drei Monaten um zehn Prozent gesunken. Weniger Kund*innen können es

sich leisten, sehr hohe Finanzierungssummen aufzunehmen. Zudem agieren Banken

restriktiver bei der Kreditvergabe."