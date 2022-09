Zukunftsweisende Partnerschaft Spread Group investiert zweistelligen Millionenbetrag in mula. (FOTO)

Leipzig/Berlin (ots) - Spread Group - führender globaler Anbieter

individualisierter Fashion- und Lifestyleprodukte mit Sitz in Leipzig

(Deutschland) und Greensburg, PA (USA) - geht eine strategische Partnerschaft

mit der Berliner B2B-Merchandise-Plattform mula. ein. Spread Group übernimmt

hierzu Anteile des Start-Ups und stellt mula. ein Wachstumsbudget in

Millionenhöhe zur Verfügung.



Ziel der langfristigen Kooperation ist es, Kunden jeder Unternehmensgröße ein

noch umfangreicheres Leistungsportfolio anzubieten: Dieses umfasst neben dem

individuellen Design und der Produktion hochwertiger Corporate Fashion und

Merchandising Produkte auch die Digitalisierung der auf Kundenseite bestehenden

internen Prozesse. So können mit der digitalen B2B-Merchandise-Plattform etwa

Onboarding-Prozesse innovativ begleitet, Geschenkboxen automatisiert zu

festgelegten Zeitpunkten (z.B. Geburtstagen oder Kundenevents) verschickt oder

Merchandise-Artikel über White-Label-Onlineshops einer begrenzten Kundengruppe

zur Verfügung gestellt werden.