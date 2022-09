Der September ist historisch der gefährlichste Monat für die Aktienmärkte mit der schlechtesten Durschnitt-Performance - und die Märkte gehen in diesem September mit keinen guten Voraussetzungen: die US-Notenbank Fed und andere Notenbanken haben klar gemacht, dass sie unter allen Umständen die Inflation bekämpfen wollen, auch wenn es dadurch zu einer Rezession kommt. Das bedeutet für die Aktienmärkte: selbst schlechte Nachrichten (von der Konjunktur) sind keine guten Nachrichten mehr. Der Fed-Put (also die Unterstützung für die Aktienmärkte durch die Fed) hat sich ins Gegenteil verkehrt: steigende Aktienmärkte sind aus Sicht der Notenbanken nicht wünschenswert, weil dadurch das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage sich verungünstigt und so die Inflation schürt..

