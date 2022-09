Mit dem Triodos Future Generations Fund in die Zukunft von Kindern investieren - Investmentfonds mit sozialen Anlagethema auch für Privatkund:innen verfügbar Frankfurt am Main (ots) - Der Triodos Future Generations Fund, der von Triodos Investment Management (Triodos IM) verwaltet wird, ist ab sofort auch für Privatkund:innen in Deutschland erhältlich. Das Besondere an dem Fonds: Er zielt, inspiriert von UNICEF, darauf ab, das Wohlergehen und die Rechte von Kindern weltweit zu stärken. Mit seinem Fokus bietet der Fonds einen einzigartigen sozialen Anlageschwerpunkt.

Der Fonds setzt die Hebelwirkung des Geldes für die Zukunftschancen von Kindern ein und investiert in Unternehmen, die unter anderem dazu beitragen, die Grundbedürfnisse von Kindern auf der ganzen Welt zu verbessern und ihre gesunde Entwicklung zu fördern. Denn die Herausforderungen sind weiter groß: Auf globaler Ebene ist die Kindersterblichkeit inakzeptabel hoch, geschätzte 160 Millionen Kinder müssen arbeiten und 58 Millionen Kinder haben weltweit keinen oder nur sehr rudimentären Zugang zu Bildung.



"Wir wählen Unternehmen aus, die einen Beitrag zum Wohlergehen von Kindern leisten, aber auch über solide finanzielle Grundlagen verfügen", erklärt Sjoerd Rozing, der Fondsmanager des Triodos Future Generations Fund. Diese Unternehmen müssen selbstverständlich auch die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, die Triodos IM für alle seine Fonds anwendet.



Inspiriert durch UNICEF



Der Fonds orientiert sich an fünf Zielbereichen, die in den strategischen Plänen von UNICEF festgelegt wurden, um die Rechte von Kindern zu stärken und ihr Wohlergehen zu fördern. Zusätzlich spendet Triodos IM jährlich einen Betrag in Höhe von 0,10 % des Fondsvermögens an UNICEF zur Unterstützung des Projekts "Bausteine für die Zukunft". Dieses Projekt dreht sich um zwei große Herausforderungen in der Elfenbeinküste - und zwar Abfallwirtschaft und Bildung. Im Rahmen dieses Projekts wird Plastikmüll zu Ziegelsteinen verwertet, die dann zum Bau von Klassenzimmern eingesetzt werden. Diese freiwillige Zuwendung hat keine Auswirkung auf die Performance des Fonds, da sie von Triodos IM geleistet und nicht dem Fondsvermögen entnommen wird.