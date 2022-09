InsurTech hepster entwickelt SaaS-Plattform für Versicherungsmakler Ecclesia / Neue Kooperation unterstreicht hepsters SaaS-Expertise (FOTO)

Rostock (ots) - Das Versicherungs-Start-up hepster verkündet seine Kooperation

mit dem größten deutschen Versicherungsmakler für Unternehmen und Institutionen,

der Ecclesia Gruppe. Hierbei hat hepster eine digitale Plattform entwickelt, auf

der die Ecclesia Gruppe ihren Kunden Reiseversicherungsprodukte zur Verfügung

stellen und abwickeln kann. Die Kooperation soll ausgeweitet werden.



Die Zusammenarbeit mit der Ecclesia stärkt für hepster die zweite tragende

Angebots-Säule des Rostocker InsurTechs. Die Kooperation unterstreicht - neben

den eigenen maßgeschneiderten Versicherungsprodukten, die im Webshop oder über

Partner vertrieben werden - eine weitere zukunftsreiche Expertise: Die

Bereitstellung von Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen für Akteure der

Versicherungsindustrie. Damit bietet hepster Branchenteilnehmern die

Möglichkeit, ihre Vertriebs-, Buchungs- sowie Schadensprozesse zu digitalisieren

und so effizienter, schneller und einfacher gestalten zu können.





Martin Lichtwark , Head of IT Operations bei hepster, sagt zu der Partnerschaft:"Mit unserem Kunden und Pilotpartner Ecclesia sind wir einen neuen, sehrbedeutsamen Schritt in die SaaS-Welt gegangen - mit Vorteilen für beide Seiten:Wir ziehen umfängliche Synergien aus unserer Expertise bei der digitalenAbwicklung sämtlicher Versicherungsprozesse. Ecclesia spart mit unserer Softwareund Technologie enorm Zeit und Ressourcen. Mit großem Erfolg - weshalb wirbereits an Folgeprojekten arbeiten."Das digitale Portal von hepster umfasst derzeit zehn Versicherungsprodukteverschiedener Sparten inklusive Preisbildung. Daneben lassen sich auf derPlattform alle Schritte wie Buchung, Versicherungsstatus oder Kündigungverwalten. Gleichzeitig können Verträge sowie Dokumente wie etwa Zertifikate,Rechnungen, AGB, die Produktinformationsblätter oder Widerrufsbelehrungeneffizient organisiert werden. Ein vollständiger Checkout-Prozess sowieSchadenmeldungs- und Kontaktmöglichkeiten komplementieren das umfangreicheAngebotsportfolio der SaaS-Plattform.Uwe Hingst, Mitglied der Geschäftsleitung der Ecclesia Gruppe: "Einer derausschlaggebenden Gründe für die Zusammenarbeit mit hepster bestand darin, dassdas Unternehmen selbst große Erfahrung in der Versicherungswirtschaftaufzuweisen hat und daher weiß, worauf es bei solch einer Lösung inhaltlichsowie rechtlich ankommt. Gemeinsam wollen wir unsere Kunden bestmöglich vorSchäden schützen. Deshalb stellen wir Kundennutzen und Wettbewerbsfähigkeit inden Mittelpunkt aller Entscheidungen. Mit dem Aufbau unseres digitalenReiseversicherungsportals verfolgen wir das Ziel, auch hier unseren Kunden den