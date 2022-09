Wirtschaft warnt vor "Wohlstandsverlusten in unvorstellbarem Ausmaß"

Osnabrück (ots) - Wirtschaft warnt vor "Wohlstandsverlusten in unvorstellbarem

Ausmaß"



DIHK-Präsident enttäuscht über Beschlüsse von Meseberg



Osnabrück. Die deutsche Wirtschaft hat ernüchtert und alarmiert auf die

Ergebnisse der Klausur der Bundesregierung in Meseberg reagiert. In der "Neuen

Osnabrücker Zeitung" warnte der Präsident des Deutschen Industrie- und

Handelskammertages (DIHK), Peter Adrian, vor "Wohlstandsverlusten in bislang

unvorstellbarem Ausmaß". Er fügte hinzu: "Die Krise ist da und verschärft sich

mit enormem Tempo." So hätten sich die Strompreise am Terminmarkt

verzwanzigfacht. "Das ist für viele Unternehmen geradezu dramatisch", erklärte

Adrian.