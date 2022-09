Diverse Rückschläge und nur wenige Lichtblicke

Ask 10,44

Ask 10,44

Ask 0,67

Ask 0,67

Seit Einführung des Euro war der Preisauftrieb nie höher als im August. Schuld an dem neuerlichen Höchstwert bei der Inflation waren nicht nur die weiter gestiegenen Energiekosten. Zumal hier das Plus von 38,3 % leicht rückläufig war (Juli: +39,6 %). Sondern auch für Lebensmittel, Alkohol und Tabak mussten die Verbraucher tiefer in die Tasche greifen, durch einen Kostenanstieg von +10,6 %, nach +9,8 % im Juli. Industriegüter ohne Energie verteuerten sich um +5,0 %, nach +4,5 % im Juli. Und auch bei Dienstleistungen nahm der Preisauftrieb zu, auf +3,8 % von zuvor +3,7 %.

Diese Entwicklung ist aus meiner Sicht der Sargnagel für eine Zinsanhebung von „nur“ 0,5 Prozentpunkten in der kommenden Woche durch die Europäische Zentralbank (EZB). Die Währungshüter sind inzwischen sehr gut beraten, einen stärkeren Schritt von 75 Basispunkten vorzunehmen.

Unternehmen leiden zunehmend unter der hohen Inflation

Dies auch vor dem Hintergrund, dass die anhaltend hohe Inflation zu einer geringeren Kaufkraft der Haushalte führt und sich dies bei den Unternehmen immer stärker bemerkbar macht. „Sorgen um die Gasversorgung und die hohen Energiepreise drücken massiv auf die Konsumlaune, insbesondere bei Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen“, so DIW-Experte Baldi.

Hinzu kommt, dass zahlreiche Unternehmen zunehmend akute Probleme haben, „neue Energieverträge für Strom und Gas angeboten zu bekommen oder abschließen zu können“, so der Präsident des Branchenverbandes VDMA.

Euro zeigt immer noch keine Stärke

Ein weiteres Problem ist, dass der Euro aufgrund der bisherigen Zurückhaltung der EZB und der zunehmenden Gefahr einer Rezession in der Eurozone nach wie vor Schwäche zeigt. Er konnte sich zwar, wie in der Chartanalyse vom 19. August geschrieben, mit Unterstützung des psychologisch wichtigen Niveaus der Parität stabilisieren, doch mehr als eine Konsolidierung im Abwärtstrend ist das bislang nicht. Und da solche Konsolidierungen als trendbestätigend gelten, muss man mit weiter fallenden Kursen rechnen.