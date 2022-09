Leder aus der Horween Leather Company in Chicago. Von hier stammt das beste Pferdeleder der Welt Genuine Shell Cordovan. Der Uhrenhersteller NOMOS Glashütte nutzt es exklusiv für seine Bänder (FOTO)

Glashütte (ots) - Das Leder ist wie die Uhr, die daran hängt: In langer

Tradition mit Geduld von Hand hergestellt - von Menschen, die ihr Handwerk

lieben. Die daraus gefertigten Produkte zählen zu den raren Dingen, die mit der

Zeit anders, dabei aber nur besser werden: Die Farben werden tiefer, die Sonne

und das Tragen verändern das Material - eine schöne Metamorphose. Dieses Leder

stammt aus einer Manufaktur in Chicago in den USA: der Horween Leather Company.



Die Bänder aus diesem Genuine Shell Cordovan, so der Name des Leders, gibt es

einzig an den Uhren von NOMOS Glashütte. Zwar: Pferdeleder wird auch von dem

einen oder anderen Hersteller sonst genutzt. Aber nur NOMOS Glashütte verwendet

den besten, geschmeidigsten, haltbarsten Teil der Lederhaut; zwei kleine Stücke

Haut, von deren Existenz und Besonderheit nur die wenigsten Menschen wissen. Es

handelt sich um zwei ganz besonders dicke und glatte, muschelförmige Stellen

rechts und links an der Kruppe über dem Schweif des Tieres. Die Leder-Shells

sind klein, manche nur so groß, zwei Handflächen, andere ein wenig größer. Das

Leder ist hier so dick, weil die Stellen sozusagen im toten Winkel des Tieres

liegen: Das Pferd kann dort weder mit dem Schweif noch mit seinen Zähnen Fliegen

vertreiben. Doch die Dicke der Haut verhindert, dass die Fliegen das Tier ärgern

könnten.