Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) -- Die beiden Städte in Nordrhein-Westfalen übernehmen Vorbildfunktion und werdenzu Vorreitern der Energiewende- In Arnsberg und Sundern werden die nachhaltige und digitale Energieversorgungder Zukunft schon heute erlebbar- Das dreijährige Projekt im Sauerland demonstriert Machbarkeit, Nutzen undSkalierbarkeit moderner Energielösungen- E.ON-Lösungen ermöglichen eine verantwortungsvolle Energienutzung und leisteneinen aktiven Beitrag zum KlimaschutzGemeinsam die nachhaltige digitale Energiewelt der Zukunft schon heute erlebbarmachen - das ist die Zielsetzung, unter der im Herzen des Sauerlands dieModellregion E.ON Zukunftsland entsteht. Zusammen mit den Bürgerinnen undBürgern sowie lokalen Partnern aus Politik und Wirtschaft arbeitet derEnergieversorger in den kommenden drei Jahren daran, die beiden Städte Arnsbergund Sundern in Nordrhein-Westfalen zu Pionieren der grünen Energiezukunft zumachen. Dr. Dorothee Ritz, E.ON Geschäftsführerin für Produktlösungen undDigitales, erklärt: "Das Zukunftsland ist ein wegweisendes Projekt, mit dem wirzum einen Machbarkeit und Skalierbarkeit unserer Energielösungen demonstrierenund zum anderen aufzeigen möchten, wie unsere Kundinnen und Kunden direkt vonzukunftsträchtigen Technologien profitieren können." Dabei hat das ZukunftslandVorbildcharakter für ganz Deutschland - denn es liefert wertvolle Erkenntnisseund verdeutlicht, wie das Zusammenspiel von innovativen Kundenlösungen undintelligenten Netzen zukünftig in der ganzen Republik aussehen muss.Ralf Paul Bittner, Bürgermeister der Stadt Arnsberg, erläutert: "Der Schutz vonKlima und Ressourcen sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie sindwichtige Aufgaben für uns als Gesellschaft, die mir auch persönlich sehr amHerzen liegen. Wir in Arnsberg sind hochmotiviert und haben uns unter anderemauch das Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu sein. Und deshalb bin ich froh,mit möglichst vielen und wichtigen Prozessbeteiligten sowie den StadtwerkenArnsberg fokussiert diese Themen anzugehen." Klaus-Rainer Willeke, Bürgermeisterder Stadt Sundern, ergänzt: "Ich freue mich, dass wir in Sundern in denkommenden drei Jahren Teil dieses ambitionierten zukunftsweisenden Projektessein können. Ich bin überzeugt, dass wir jedes Engagement brauchen, um dienachhaltige Energiezukunft in unserer Region und darüber hinaus Realität werdenzu lassen. Wir setzen ein Zeichen für den Klimaschutz, gehen voran und zeigen,was schon heute möglich ist. Je mehr solcher Projekte wir vorantreiben, destogrößer wird unser positiver Einfluss auf die Umwelt sein."Modellregion mit Vorbildfunktion