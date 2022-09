LONDON (dpa-AFX) - Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser muss sich einen neuen Chef suchen. Konzernchef Laxman Narasimhan kündigte überraschend seinen Abgang zum Monatsende an. Anleger reagierten verschnupft auf die Neuigkeiten, die Aktie verlor am Vormittag deutlich um fast fünf Prozent. Analysten zeigten sich enttäuscht und stellten auch die Übergangslösung infrage.

Narasimhan sei für eine neue Aufgabe in den USA angesprochen worden, teilte der Hersteller von Marken wie Calgon, Clearasil, Cillit Bang, Sagrotan und Vanish am Donnerstag mit. Dies ermögliche ihm auch, aus persönlichen und familiären Gründen zurück in die USA zu ziehen.