Neue Dachmarke mrge digidip, shopping24 und Yieldkit launchen Plattform für Commerce Advertising / Digitale Werbung entlang der Customer Journey (FOTO)

Hamburg (ots) - Im Jahr 2021 ist Waterland Private Equity als

Mehrheitseigentümer bei den drei Unternehmen digidip, shopping24 und Yieldkit

eingestiegen. Jetzt bauen die drei Schwesterunternehmen die Gruppe weiter aus

und etablieren mit der neu gegründeten Dachmarke mrge eine Plattform für

Commerce Advertising.



digidip, spezialisiert auf Premium-Publisher mit hohem Traffic, shopping24,

Lösungsanbieter für Produktempfehlungen, und Yieldkit, das eine hohe Reichweite

und Performance bietet, firmieren zukünftig unter der Dachmarke mrge. Der Name

steht dabei für die Verbindung von Publishern, Konsumenten und Werbetreibenden.

Die Plattform bietet Tools und Technologien, mit denen Premium-Publisher

zusätzliche Erlöse generieren und Werbetreibende ihre Kampagnen-Performance an

den für die Zieltransaktion relevanten Berührungspunkten der Customer Journey

steigern können. So unterstützt mrge diese dabei, gemeinsam zu wachsen. mrge

wird von Tobias Conrad als CCO (Chief Commercial Officer), Nils Grabbert als CTO

(Chief Technical Officer) und Michael von Stern als CFO (Chief Financial

Officer) geleitet.