Imagine Live Innovation Days 2022 Neue nachhaltige 5G-Antennen und 6G im Fokus (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Ericsson stellt auf den Imagine Live Innovation Days 2022 am 27. September im

Eurolab bei Aachen die neue energieeffiziente 5G-Mobilfunkantenne 6646 vor.

- Die neue Mobilfunkantenne kombiniert 900-, 800- und 700-Mhz-Frequenzen in

einem kompakten Gerät und ist im Vergleich zu Single-Sektor-Antennen in Sachen

Stromverbrauch mit einem 40 Prozent geringeren Bedarf besonders effizient.

- Neben Live-Demonstrationen, beispielsweise zu Augmented-Reality-Anwendungen,

gibt Ericssons Forschungs- und Entwicklungschef Magnus Frodigh einen Ausblick

auf 6G.



Am 27. September 2022 finden im Eurolab bei Aachen zum elften Mal die Imagine

Live Innovation Days statt. Die jährlich stattfindende Innovationsmesse bietet

eine Plattform für den Dialog mit Kunden und ermöglicht, aktuelle Neuerungen aus

dem Hause Ericsson kennenzulernen. Dieses Jahr stehen neue nachhaltige

5G-Antennen (Radio-Einheit 6646) und 6G im Fokus der Veranstaltung.