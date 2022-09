Appian ernennt Christopher Jones zum Chief Revenue Officer (CRO)

Berlin (ots/PRNewswire) - Neuer CRO bringt 30 Jahre Erfahrung im

Technologievertrieb mit



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3635564-1&h=1288535124&u=https%3A%2F%2Fappia

n.com%2Fde.html%2F%3Futm_source%3Dreferral-de%26utm_medium%3Dpress-release%26utm

_campaign%3Dplatform%26utm_content%3DnewCRO&a=Appian (NASDAQ: APPN) ernennt

Christopher Jones zum Chief Revenue Officer (CRO). Dieser wird den weltweiten

Vertrieb des Unternehmens - einschließlich des Direktvertriebs, der

Partnerschaften sowie der Business Development- und Renewal-Teams - leiten und

direkt an Matt Calkins, CEO von Appian, berichten.



"Ich freue mich sehr, diesem hochkarätigen Team beizutreten", so Jones. "Appian

hat sich durch erstklassige Technologie und eine überzeugende Vision,

Organisationen und Personen zu unterstützen, eine führende Position in der

Low-Code-Branche erarbeitet. Ich freue mich darauf, unsere Kunden und Partner

dabei zu unterstützen, ihre Geschäftsergebnisse mit unserer Plattform zu

beschleunigen."