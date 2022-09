Peter Berghaus GmbH Mobile LED-Beleuchtung für temporäre Fußgängerüberwege

Leverkusen, Deutschland (ots/PRNewswire) - In Baustellenbereichen ist der Schutz

von Fußgängern immens wichtig. Daher ist auch an temporären Zebrastreifen eine

Zusatzbeleuchtung notwendig. Hier bietet das mobile LED-Beleuchtungssystem von

Berghaus Verkehrstechnik eine lichtstarke, flexible und sichere Lösung.



Fußgänger, die an Fußgängerüberwegen die Fahrbahn queren, haben gemäß

Straßenverkehrsordnung Vorrang vor dem Fahrzeugverkehr. Um Unfälle zu vermeiden,

muss der Fußgänger beim Überqueren an Zebrastreifen bei Dunkelheit gut erkennbar

sein. Gerade bei temporären Fußgängerüberwegen an Baustellen und bei geänderten

Verkehrsführungen reicht die vorhandene Straßenbeleuchtung hierzu oft nicht aus.

Den Anforderungen an Sicherheit und Verkehrssicherungspflicht wird man hier nur

mit einer Zusatzbeleuchtung gerecht.