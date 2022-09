Biotech-Startup Noul erhält CE-IVD-Kennzeichnung für zwei miLab(TM)-Kartuschenlösungen

Yongin, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Einschließlich miLab(TM) CER, Automatisierung der Zervixzytologie und -analyse



Noul Co, Ltd. (376930.KR), ein an der KOSDAQ notiertes Biotech-Startup, hat für

zwei seiner Produkte CE-IVD-Zeichen erhalten. Auf der Grundlage dieser Marke

plant Noul den Eintritt in wichtige globale In-vitro-Diagnosemärkte,

einschließlich Europa.



Die diagnostischen Testprodukte der nächsten Generation von Noul, die die CE-IVD

erhalten haben, sind miLab Cartridge CER, eine Lösung für die Färbung und

Analyse von Gebärmutterhalszellen, und miLab Cartridge BCM, eine Lösung für die

morphologiebasierte Blutanalyse.