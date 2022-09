LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der britischen Industrie ist im August auf den tiefsten Stand seit 27 Monaten gefallen. Der Indikator von S&P Global sank gegenüber dem Vormonat um 4,8 Punkte auf 47,3 Zähler, wie S&P am Donnerstag in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Es ist der niedrigste Stand seit Mai 2020.

