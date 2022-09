Shopify-Integration auf YouTube Marketing-Experte Nico Tettenborn erklärt, warum das neue Feature ein Gamechanger für das YouTube-Marketing werden könnte (FOTO)

Düsseldorf (ots) - YouTube als Shopping-Kanal - das ist Teil einer Strategie,

die YouTube-Eigentümer Google auf Augenhöhe mit dem E-Commerce-Giganten Amazon

und Facebooks integrierten Shopping-Features bringen soll. War es lange üblich,

über Werbeanzeigen auf externe Landingpages oder Produktseiten zu gelangen, so

soll sich dies durch die Einbindung von Shopify ändern.



Marketing-Experte Nico Tettenborn von der Agentur MAKE IT TETTEN sieht enormes

Potenzial in dieser Neuerung. Konkret sei diese Kooperation für Händler

hochinteressant, da sie es ihnen ermöglicht, die Zielgruppe mit ihren Angeboten

dort abzuholen, wo sie sich ohnehin aufhält. Gerne erläutert er in folgendem

Gastbeitrag, wie sich die neuen YouTube-Features optimal in eine

Multichannel-Marketingstrategie einbinden lassen.