Manuela Klos neue Partnerin bei Heidrick & Struggles

Frankfurt/München (ots) - Manuela Klos (51) stößt am 1. September zum deutschen

Berater-Team der internationalen Personalberatung Heidrick & Struggles (Nasdaq:

HSII). Als Partnerin verstärkt sie die globale Financial Services Practice. Frau

Klos wird sich unter anderem um Besetzungen von Top-Positionen in den Feldern

der FinTechs, digitales Banking sowie Asset und Wealth Management kümmern. Sie

ist für ihre nationalen wie internationalen Klienten vom Frankfurter Büro von

Heidrick & Struggles aus tätig.



Manuela Klos hat in Ludwigshafen Betriebswirtschaft studiert und ihr gesamtes

Berufsleben im Bankensektor in vielfältigen Funktionen gearbeitet. Sie war unter

anderem für die Dresdner Bank, die Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft und die

Fürstlich Castell'sche Bank als Generalbevollmächtigte und

Verhinderungsvertreterin des Vorstandsvorsitzenden tätig. Vor zwei Jahren

wechselte Frau Klos in den Executive Search, zuletzt als Partnerin im Bereich

Financial Services bei einer internationalen Beratungsgesellschaft. Sie

fokussierte sich dabei bereits auf FinTechs und Venture Capital Firmen sowie

inhaltlich auf digitales Banking und Transformationen.