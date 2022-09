Nächster Absturz: Silberpreis durchbricht wichtige Marken!

Silberpreis stürzt ab

Der Silberpreis aber hat schon das ganze Jahr über enttäuscht und nun binnen weniger Tage wichtige charttechnische Marken nach unten durchbrochen. Heute Vormittag kostet eine Unze nur noch 17,68 US-Dollar. Auf diesem Preislevel verdienen zahlreiche Silberproduzenten keinen Free Cashflow mehr. Mit dem Absturz in den vergangenen zwei Tagen liegt Silber nicht nur deutlich unter der 200-Tage-Linie, sondern hat auch den gleitenden Durchschnitt der vergangenen acht Jahre nach unten gebrochen. Die nächste Unterstützungsmarke liegt somit bei 17,15 US-Dollar. Erstaunlich ist, dass der Absturz trotz einer für den Silberpreis günstigen Positionierung der Profis erfolgte. Laut CoT-Daten sind die Profis nämlich netto short.

Silberaktien: Chancen nur für mutige Anleger

Ob sich der Silberpreis nun am charttechnischen Lehrbuch orientiert, oder aber nun die Qualitäten als Anlagemetall wieder in den Vordergrund rücken, ist völlig offen. Klar ist, dass der Preisrutsch ein Ende finden muss, spätestens wenn Betriebe stillgelegt werden. Dementsprechend können mutige Anleger die aktuelle Situation nutzen, um günstige Silberwerte einzukaufen. Deren Aktien haben im Zuge des Preisverfalls nämlich deutlich eingebüßt. Dazu gehören auch die Papiere von Defiance Silver (0,26 CAD | 0,20 Euro; CA2447672080). Operativ kommt das Unternehmen gut voran. Jüngst erst konnte man gute Bohrergebnisse von seinem Lucita-Projekt im etablierten Fresnillo Mining-Distrikt in Mexiko melden (siehe hier). Explorationschef Doug Cavey nahm dazu und den weiteren Aussichten des Unternehmens in einem Video-Interview Stellung.