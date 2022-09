High Tide schließt die zweite Tranche seiner Übernahme von Choom ab und gewinnt damit einen weiteren renommierten Cannabis-Einzelhandelsstandort in Niagara Falls hinzu

Bei dieser Pressemitteilung handelt es sich um eine „designierte Pressemitteilung“, die im Hinblick auf den Prospektnachtrag des Unternehmens vom 3. Dezember 2021 zu seinem Kurzprospekt vom 22. April 2021 erstellt wurde.

Calgary, Alberta, 1. September 2022 − High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein führendes Cannabis-Einzelhandelsunternehmen, das sowohl stationäre Läden als auch Online-Handelsplattformen auf globaler Ebene betreibt, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach seinen Pressemeldungen vom 7. Juli 2022 und 4. August 2022 die Übernahme (die „Übernahme“) des letzten Cannabis-Einzelhandelsstandorts (der „Laden“) des aus neun Läden bestehenden Portfolios, im Einklang mit dem Companies' Creditors Arrangement Act („CCAA“), für eine Kaufsumme von 1,1 Millionen CAD$ abgeschlossen hat (die „Transaktion“). Der Laden an der Adresse 7555 Montrose Road in Niagara Falls in der kanadischen Provinz Ontario befindet sich im Einkaufszentrum Niagara Square, in dem auch zahlreiche nationale Handelsketten und Diskonter als Ankermieter vertreten sind.

In den drei Monaten bis zum 30. April 2022 erwirtschaftete der Store zusammen mit den acht Choom-Standorten, die zuvor von High Tide erworben wurden, einen annualisierten Umsatz von 10,2 Millionen CAD$ und ein annualisiertes bereinigtes EBITDA von 1,3 Millionen CAD$. Der Kaufpreis (einschließlich aller neun Choom-Standorte) entspricht dem 3,8-fachen des annualisierten bereinigten EBITDA für die drei Monate bis zum 30. April 2022.

EINZELHEITEN DER TRANSAKTION

Die Übernahme erfolgte gemäß den Bedingungen einer mit 28. Juni 2022 datierten verbindlichen Vereinbarung (die „Übernahmevereinbarung“). High Tide hat die Läden samt Inventar für eine Kaufsumme von 1,1 Millionen CAD$, für ungefähr $300.000 in bar und durch die Ausgabe von 364.185 Stammaktien von High Tide (jeweils eine „High Tide-Aktie“) zu einem festgelegten Preis von 2,3375 $ pro High Tide-Aktie erworben. Gemäß der Übernahmevereinbarung unterliegen 70 % der ausgegebenen High Tide-Aktien einer Sperrfrist von vier Monaten.