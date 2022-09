Mit dem Triodos Future Generations Fund in die Zukunft von Kindern investieren - Investmentfonds mit sozialen Anlagethema auch für Privatkund innen verfügbar

Frankfurt am Main (ots) - Der Triodos Future Generations Fund, der von Triodos

Investment Management (Triodos IM) verwaltet wird, ist ab sofort auch für

Privatkund:innen in Deutschland erhältlich. Das Besondere an dem Fonds: Er

zielt, inspiriert von UNICEF, darauf ab, das Wohlergehen und die Rechte von

Kindern weltweit zu stärken. Mit seinem Fokus bietet der Fonds einen

einzigartigen sozialen Anlageschwerpunkt.



In Deutschland sind Informationen über den Fonds auf der Website der Triodos

Bank erhältlich. Privatkund:innen können den Fonds dort über das kostenlose und

klimaneutrale Depot kaufen. Seit Anfang April 2022 ist der Fonds bereits für

institutionelle Investoren handelbar.