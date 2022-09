RBC stuft RECKITT auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Reckitt nach dem angekündigten Rücktritt von Vorstandschef Laxman Narasimhan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7200 Pence belassen. Angesichts der Verbesserungen, die Narasimhan bei dem Konsumgüterkonzern angestoßen habe, sei der aus persönlichen Gründen erfolgende Rücktritt enttäuschend, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer ersten Reaktion am Donnerstag./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2022 / 02:16 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2022 / 02:16 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Reckitt Benckiser Group Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -4,02 % auf 74,10EUR erreicht.