Pernod Ricard hat am Donnerstag seine Bücher zum abgelaufenen Geschäftsjahr offengelegt. Demnach profitierte der zweitgrößte Spirituosenhersteller der Welt von einer hohen Nachfrage in allen Regionen: Auf dem wichtigen US-Markt stiegen die Erlöse um acht Prozent, in China um fünf Prozent und in Indien sogar um 26 Prozent. Insgesamt kletterte der Umsatz in den zwölf Monaten bis Ende Juni um starke 21 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro. Der Gewinn aus dem wiederkehrenden Geschäft erreichte drei Milliarden Euro – ein organischer Anstieg von 19 Prozent.

Pernod hat laut eigenen Angaben davon profitiert, dass die Verbraucher seit Beginn der Pandemie auf teurere Spirituosen umgestiegen sind. Die Franzosen haben in den meisten Märkten Marktanteile hinzugewonnen und ihre Preise durchschnittlich im mittleren einstelligen Bereich erhöht. Das betraf vor allem bekannte Marken wie Absolut, Ballantine's, Chivas Regal, Havana Club, Malibu und Jameson. Das habe die Auswirkungen der Kosteninflation ausgeglichen.