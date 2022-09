Canagold arrangiert Finanzierung über 4 Mio. Dollar

Vancouver, B.C. - 1. September 2022 - Canagold Resources Ltd. (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt: CANA) (das „Unternehmen“ oder „Canagold“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canarc-resource ... ), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von bis zu 4 Millionen Dollar arrangiert hat, um die Bohraktivitäten des Unternehmens für den Rest des Jahres 2022 zu finanzieren. Insbesondere hat Canagold eine Charity-Flow-Through-Finanzierung in Höhe von 1,5 Millionen Dollar (die „Charity-FT-Finanzierung“) arrangiert, deren Preis mit einem Aufschlag auf den aktuellen Marktpreis berechnet. Dieser wird nach Abschluss der Charity-FT im Kontext des Marktes festgelegt.

Zusätzlich zur Charity FT-Finanzierung hat Sun Valley Investments („Sun Valley“) eine unbesicherte Brückenkreditfazilität in Höhe von 2,5 Millionen Dollar bereitgestellt, die mit einem günstigen Zinssatz von 5,5 % pro Jahr verzinst wird.

Es wird erwartet, dass sich Sun Valley oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen an der Charity-FT-Finanzierung beteiligen wird, wodurch Sun Valley oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen seine Beteiligung am Unternehmen auf über 20 % erhöhen wird. Daher wird das Unternehmen gemäß den Richtlinien der TSX so bald wie möglich eine außerordentliche Hauptversammlung („außerordentliche Versammlung“) einberufen, um die Beteiligung von Sun Valley an der Finanzierung und den daraus resultierenden Kontrollwechsel zu genehmigen.

Die Charity FT-Finanzierung und der voraussichtliche Kontrollwechsel unterliegen der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX und der Zustimmung der Aktionäre des Unternehmens auf der außerordentlichen Versammlung, die voraussichtlich unverzüglich einberufen und so bald wie möglich abgehalten wird.

Sun Valley ist ein Insider des Unternehmens und die hierin vorgesehenen Transaktionen gelten daher als „Transaktionen mit nahe stehenden Parteien“ im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) und der TSX-Statuten, und das Unternehmen beruft sich auf bestimmte Ausnahmen von den Anforderungen betreffend die formale Bewertung und die Genehmigung der Transaktionen durch nicht beteiligte Aktionäre.