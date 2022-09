Eine von XORTX gesponserte Studie wurde für die Präsentation während der Kidney Week 2022 der American Society of Nephrology ausgewählt

CALGARY, ALBERTA, den 1. September 2022 – XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | Frankfurt: ANU), ein Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen konzentriert und sich bereits im späten Stadium der klinischen Entwicklung befindet, freut sich bekannt zu geben, dass sein Studienabstract für eine Präsentation während der Kidney Week 2022 angenommen wurde. Das ist eine Tagung der American Society of Nephrology („ASN“), die in der Woche vom 4. November 2022 stattfindet.

Die Posterpräsentation, die vom Kidney Week Education Committee im Anschluss an einen Peer Review ausgewählt wurde, trägt den Titel „Raising Serum Uric Acid with a Uricase Inhibitor Worsens PKD in Rat and Mouse Models“ (Erhöhung der Serum-Harnsäure mit einem Uricase-Hemmstoff verschlimmert PKD im Ratten- und Mäusemodell) und wird während der ASN-Session mit dem Titel „Genetic Diseases of the Kidneys“ (Genetisch bedingte Nierenerkrankungen) von Dr. Charles Edelstein von der University of Colorado vorgestellt.

Dr. Allen Davidoff, CEO von XORTX, meint dazu: „Wir freuen uns, mit dieser Posterpräsentation an der ASN-Jahrestagung während der Kidney Week 2022 teilnehmen zu können. Vor allem aber belegen die Ergebnisse dieser Studie, dass in zwei voneinander unabhängigen Tiermodellen mit PKD bei verschiedenen Spezies erhöhte Serumharnsäurewerte rascher zu einer Schädigung führen können. Diese grundlegende Erkenntnis ist aus unserer Sicht eine Bestätigung für das XRx-008-Programm. Diese Ergebnisse sowie weitere neue wesentliche Entdeckungen im Rahmen der Studie bieten uns von XORTX zudem die Möglichkeit, unser Patentportfolio über eine vor kurzem gewährte Verlängerung unseres Formulierungspatents sowie eine neue provisorische Patentanmeldung weiter auszubauen. Weitere Informationen und Updates erwarten wir in etwa zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Abstracts für die ASN.“