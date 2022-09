Finanzierungsklima der Unternehmen gegenüber Vorjahr leicht verbessert

Frankfurt am Main (ots) -



- Finanzierungsklima noch unter dem Niveau der Vorkrisenjahre

- Kreditnachfrage rückläufig

- Corona-Pandemie hat den Trend zur Digitalisierung der Kontakte zwischen

Unternehmen und Banken beschleunigt

- Thema Nachhaltigkeit gewinnt bei Unternehmen an Bedeutung



Das Finanzierungsklima für die Unternehmen und Betriebe in Deutschland, das

heißt der Zugang zu Krediten, hat sich im Frühjahr gegenüber dem vergangenen

"Lockdown-Jahr" etwas verbessert. 41 % der befragten Firmen beurteilten den

Zugang zu Krediten als leicht (Vorjahr: 35 %); während rund 24 % die Aufnahme

eines Kredits als schwierig einschätzten, was rund 2 % weniger sind als im Jahr

zuvor. Trotz dieser leichten Aufhellung bleibt das Finanzierungsklima unter dem

Niveau der Vorkrisenjahre. Je nach Wirtschaftszweig zeigen sich deutliche

Unterschiede. Vor allem im Dienstleistungssektor und im Einzelhandel bleibt das

Finanzierungsklima angespannt. So schätzten mehr als 40 % der befragten

Dienstleistungsunternehmen den Kreditzugang als problematisch ein, weniger als

24 % empfanden ihn als leicht. Unternehmen des Einzelhandels, des Groß- und

Außenhandels sowie des Verarbeitenden Gewerbes bewerten den Kreditzugang etwas

positiver. Am geringsten waren die wahrgenommenen Hürden im Baubereich.