WARBURG RESEARCH stuft Kontron auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die langfristige Strategie des IT-Lösungsanbieters, der auf eingebettete Systeme spezialisiert ist, sei bestätigt worden, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für Januar 2023 sei eine auf drei Segmente reformierte Berichtsstruktur angekündigt worden./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2022 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kontron Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -2,84 % auf 14,73EUR erreicht.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: Kontron

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m