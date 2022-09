JPMORGAN stuft PERNOD RICARD auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Geschäftsjahreszahlen für 2021/22 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Spirituosenhersteller habe mit seinem Ergebnis je Aktie die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Zudem sei auch der Start in das erste Quartal 2022/23 gut gewesen. Eine verhaltene Kursreaktion hatte sie dennoch erwartet. Dafür verwies sie auf die Umsatz- und Margenschwäche in Nord- und Südamerika in der zweiten Geschäftsjahreshälfte und steigende Investitionen im neuen Geschäftsjahr./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2022 / 07:44 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2022 / 07:45 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +1,07 % auf 184,7EUR erreicht.