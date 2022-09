Asante informiert über NI 43-101-konformen technischen Bericht für Goldmine Bibiani

Vancouver, British Columbia, Kanada – 1. September 2022 – Asante Gold Corporation (CSE:ASE | GSE:ASG | FRANKFURT:1A9 | U.S.OTC:ASGOF) („Asante“ oder das „Unternehmen“) hat nach seiner Pressemitteilung vom 18. Juli 2022 den aktualisierten technischen Bericht (der „Technische Bericht von 2022“), der gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) für das Goldprojekt Bibiani in der Region Ashanti in Ghana, Westafrika („Bibiani“ oder das „Projekt“) erstellt wurde, eingereicht. Bibiani wird von Mensin Gold Bibiani Limited, einer 90%igen ghanaischen Tochtergesellschaft von Asante, betrieben. Der technische Bericht von 2022 wurde auf dem Vertrauensniveau einer Vormachbarkeitsstudie erstellt und ist unter dem Unternehmensprofil bei SEDAR einsehbar (www.sedar.com).

Der technische Bericht von 2022 mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report, Bibiani Gold Project, Ghana, West Africa“ und dem Datum vom 31. August 2022 (mit Stichtag vom 28. Februar 2022) wurde für Asante von dMb Management Services, Bara Consulting Pty Ltd und Snowden Optiro (South Africa) erstellt.

Weitere Informationen zur Mineralressource und den Mineralreserveschätzungen für Bibiani finden Sie in Asantes Pressemitteilung vom 18. Juli 2022.

Außerdem gibt das Unternehmen bekannt, dass es insgesamt 1.540.000 Incentive-Aktienoptionen zum Kauf von Stammaktien des Unternehmens gewährt hat, die über einen Zeitraum von fünf Jahren zum Preis von 1,50 $ pro Aktie ausübbar sind. Die Optionen werden zu 20% bei Gewährung unverfallbar und dann 20% nach drei, sechs, neun und 12 Monaten gemäß der Konditionen des Equity Incentive Plans des Unternehmens.

Qualifizierte Sachverständige

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung in Bezug auf den technischen Bericht 2022 wurde von den qualifizierten Personen (gemäß NI 43-101) und Autoren des technischen Berichts 2022 geprüft und genehmigt: David Michael Begg von dMb Management Services Pty Ltd (Südafrika), Clive Brown von BARA Consulting (Südafrika), Ian Jackson von BARA Consulting (Großbritannien) und Senzeni Mandava von Snowden Optiro (Südafrika). Keine der qualifizierten Sachverständigen hält eine Beteiligung an Asante, seinen verbundenen Parteien oder an einem der Mineralkonzessionsgebiete, die Gegenstand dieser Pressemeldung sind.