PyroGenesis gibt erfolgreiche Validierung von Schlackenrückständen bekannt

MONTREAL, Quebec (1. September 2022) – PyroGenesis Canada Inc. (http://pyrogenesis.com) (TSX: PYR) (NASDAQ: PYR) (FRA: 8PY), ein High-Tech-Unternehmen (im Folgenden als das „Unternehmen“ oder „PyroGenesis“ bezeichnet), das fortschrittliche Plasmaprozesse und nachhaltige Lösungen zur Reduzierung von Treibhausgasen (THG) konzipiert, entwickelt, herstellt und vermarktet, freut sich, ein weiteres Update geben zu können – dies im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 27. September 2021 (https://bit.ly/3Q7vO3d), in der bekannt gegeben wurde, dass das Unternehmen eine Joint-Venture- und Lizenzvereinbarung (beide Vereinbarungen zusammen das „JV“) mit einem führenden Rückstandsverarbeiter (dem „JV-Partner“) unterzeichnet hat, um letztendlich weltweit Anlagen zu bauen und zu betreiben, die Schlackenrückstände (ein Nebenprodukt des DROSRITE-Prozesses des Unternehmens) in hochwertige chemische und metallurgische Produkte umwandeln. Das Unternehmen ist stolz darauf, heute bekannt geben zu können, dass der JV-Partner die ersten Tests an Rückständen aus einer DROSRITE-Betriebsstätte abgeschlossen hat. Die Ergebnisse bestätigen, dass die Rückstände aufgrund ihrer hohen Qualität zu gut vermarktbaren Produkten verarbeitet werden können.

„Wir freuen uns sehr, heute bekannt geben zu können, dass wir Rückstände aus dem DROSRITE-Metallrückgewinnungssystem von PyroGenesis zum ersten Mal mit dem bestehenden Verfahren, auf dem das Joint Venture basiert, erfolgreich getestet haben“, sagte P. Peter Pascali, CEO von PyroGenesis Canada Inc. „Bemerkenswert ist, dass diese Rückstände vom selben Standort stammen, an dem wir unsere erste Anlage zur Verarbeitung von Schlackenrückständen bauen und betreiben wollen. Wir erwarten, dass dies die erste von mehreren Anlagen sein wird, die zur Umwandlung von Schlackenrückständen in hochwertige Chemikalien gebaut werden. Der Zeitpunkt könnte nicht besser gewählt sein, da diese Rückstände zunehmend reguliert und in einigen Ländern sogar ganz aus Deponien verbannt werden. Der Erfolg dieser Tests bestätigt erneut die Strategie für eine Vor-Ort- Erkennung innerhalb bestehender Anlagengrenzen und das Upselling, die wir oft als Schlüssel zu unseren Kundenbeziehungen beschrieben haben. Dies ist ein gutes Zeichen für unser langfristiges Ziel, viele solcher Anlagen zu bauen und zu betreiben. Diese Ergebnisse sind ein weiterer Beweis für den Wert dieses JV und untermauern die Strategie von PyroGenesis, sich letztendlich als zentrale Anlaufstelle für Aluminiumhersteller zu präsentieren, die mit umweltfreundlichen Verfahren CO2-Emissionen reduzieren wollen.“