iMaps Capital Markets erweitert die Produktpalette um ein aktiv gemanagtes Themenzertifikat auf asiatische Aktien

Schaan (ots) - Mit dem iMaps Asia Opportunities ETI (ISIN: DE000A3GZ3V5 (https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/anlageprodukte/index-zertifikate/a3gz3v)) erweitert die europäische Zertifikate-Emittentin iMaps ETI AG ihreProduktpalette um ein weiteres einzigartiges Themenzertifikat. DasInvestmentprodukt legt den Fokus auf den asiatischen Markt exklusive Japan.In einer Zeit voller Fragezeichen, was die zukünftige ökonomische und politischeGemengelage betrifft, bieten sich insbesondere die Entwicklungs- undSchwellenländer in Asien aufgrund ihrer niedrigen Korrelation als Beimischungfür diversifizierte Portfolios an. Trotz aller Widrigkeiten fungiert Asien immernoch als Motor für die weltwirtschaftliche Entwicklung. Alsbevölkerungsreichster Kontinent liefert er den höchsten Beitrag zum weltweitenBruttoinlandsprodukt (BIP). Die Bewertungen spiegeln diesen Umstand allerdingsnoch immer genauso wenig wider wie die traditionell sehr geringe Gewichtungasiatischer Aktien in heimischen Depots."In den klassischen Weltaktien-ETFs sind Titel der USA und des Westens imAllgemeinen stark übergewichtet, während insbesondere chinesische Aktien kaumenthalten sind. Dabei gibt es auch in China sehr attraktive Emittenten. Wirhaben sehr günstige Wachstumswerte "Made in China" identifiziert, aber ebensoaus weiteren Ländern Südostasiens wie Indonesien, Malaysia, Thailand undVietnam", erklärt Andreas Wölfl, Gründer und Verwaltungsratspräsident der iMapsETI AG. "Unser iMaps Asia Opportunities Zertifikat ist als Beimischung in breitdiversifizierte Portfolios gedacht. Bei einer vergleichbaren Volatilität wie derdes MSCI Asia exklusive Japan wollen wir eine Überrendite erzielen. Gleichzeitigsetzen wir auf eine möglichst geringe Korrelation zu den etablierten Märkten, umdie Diversifikationsvorteile vollkommen freizusetzen. Eine gute Beimischung fürein Depot zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass die Korrelation zu denanderen Depotbestandteilen gering ist."Die sieben am stärksten gewichteten Aktien im Zertifikat sind derzeit Sea Ltd,China Water Affairs, Alibaba, Vietnam Diary Products, Ping An Insurance, JardineMatheson Holding und Fosun International. iMaps wird sowohl die Zusammensetzungals auch die Portfoliounternehmen regelmäßig kommentieren. Das iMaps AsiaOpportunities ETI Zertifikat wird täglich an der Börse Stuttgart gehandelt undist als pfandbesichertes Wertpapier konstruiert.Über iMaps ETI AGDie iMaps ETI AG ist eine Emittentin von Exchange Tradet Products (ETP) imFürstentum Liechtenstein mit dem Schwerpunkt Vermögensverwalter-Zertifikate inForm von Actively Managed Certificates.Die iMaps Capital Markets fokussiert sich darauf, Vermögensverwaltern diePlattform zur Emission von Exchange Traded Instruments (ETI) als White LabelLösung zur Verfügung zu stellen, um die jeweilige Investmentstrategieabzubilden. Das Spektrum stellen dabei sowohl ETIs auf klassische Anlagen wieAktien, Derivate und Fonds dar, als auch auf Digital Assets als Basiswert. Siesind als Teilgruppe der Exchange Traded Products eine interessante, raschwachsende und kostengünstige Alternative zu Fonds.Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.imaps-capital.comDisclaimer: Das Angebot des Zertifikates richtet sich in erster Linie anprofessionelle Anleger und Vermögensverwalter, die eine Diversifikation für ihreKundendepots suchen.Pressekontakt:public imaging GmbHFrau Isabella von KöckritzGoldbekplatz 322303 HamburgGermanyPhone: +49 (0)40-40 19 99 - 22Mobile: +49 (0)170 - 44 65 719E-Mail: mailto:isabella.von-koeckritz@publicimaging.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/160727/5310624OTS: iMAPS Capital Markets Group

iMaps Asia Opportunities Portfolio Linked Notes issued by Pecunia SPC Index Zertifikat Open-End an der Börse Euwax hat ein Minus von -0,84 % auf 10,65EUR erreicht.