Akzeptanz erneuerbarer Energien wächst weiter, Bürger beim Thema Eigenverantwortung für Klimaschutz gespalten (FOTO)

Akzeptanz erneuerbarer Energien wächst weiter, Bürger beim Thema Eigenverantwortung für Klimaschutz gespalten

- 9 von 10 Deutschen offen gegenüber Solarkraft im Gemeindeumfeld, 8 von 10

gegenüber Windkraft



Die Akzeptanz regenerativer Energiequellen bei den Bürgern in Deutschland wächst

weiter. Neben dem Schutz des Klimas ist das gegenwärtige Thema Energiesicherheit

Treiber dieser Entwicklung. Dies geht aus einer Umfrage im Auftrag des

Energieunternehmens Statkraft hervor, die Ende Mai dieses Jahres unter mehr als

18.000 Menschen in neun europäischen Ländern* (über 2.000 in Deutschland)

durchgeführt wurde.



Die Bundesregierung treibt den Ausbau der erneuerbaren Energien voran - und kann

auf die Zustimmung in der Bevölkerung zählen. So geben 63 Prozent der Befragten

an, der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland sei durch das Thema

Energiesicherheit wichtiger geworden, nur 8 Prozent sehen das nicht so. Zwei

Drittel (67 Prozent) meinen, Deutschland hätte den Ausbau der erneuerbaren

Energien bereits vor langer Zeit beschleunigen sollen. Auch die Errichtung von

Anlagen im Umfeld der eigenen Gemeinde stößt auf hohe Akzeptanz: